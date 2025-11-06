وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات الطرق والمرافق بحدائق أكتوبر

18 حجم الخط

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلف بمدينة حدائق أكتوبر، والتي تشمل مشروعات الطرق والمرافق والمشروعات السكنية المتنوعة بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر وعدد من المعاونين.

وخلال الاجتماع، اطّلع المهندس شريف الشربيني، على موقف مشروعات تطوير الطرق بمدينة حدائق أكتوبر ومنها طريق زويل ومدخل وطريق النايل سات وازدواج R4 "محور الخدمات" وطريق سوق الجملة، وطريق 266 دهشور وطريق R3 وتطوير المداخل للمدينة من طريقي زويل والفيوم، وكذا موقف التشغيل والصيانة لقطاعات الطرق بالمدينة، ومشروعات الطرق الرئيسية والفرعية الجاري تنفيذها بحدائق أكتوبر.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف العديد من المشروعات السكنية ومنها مشروع تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين 810 عمارات وخطة تسليم الوحدات، ومشروع سكن لكل المصريين - المرحلة الخامسة محور متوسطي الدخل 219 عمارة "فاليرا جاردنز"، والمرحلة السادسة محور منخفض الدخل بعدد 396 عمارة، كما تم استعراض موقف الأعمال بمشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بعدد 118 عمارة بمنطقة الداون تاون بحدائق أكتوبر.

وخلال الاجتماع، اطَّلع المهندس شريف الشربيني، على سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة حدائق أكتوبر، والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية للمياه والصرف الصحي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية بمدينة حدائق أكتوبر.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات طبقًا للمواصفات الفنية فى التوقيتات المحددة، والقيام بأعمال الصيانة الدورية بصفة مستمرة، وحل الاختناقات المرورية للقضاء على الكثافات المرورية بالطرق الرئيسية والفرعية بمدينة حدائق أكتوبر، وتحسين الصورة البصرية، والتواصل المستمر مع المواطنين لحل كافة المشكلات.

