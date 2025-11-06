الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البرهان: الشعب السوداني لن يتراجع عن دحر التمرد وتأمين الدولة

البرهان
البرهان
18 حجم الخط

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن الشعب السوداني لن يهزم ولن يستسلم، مشددا على استمرار الجيش في معركته ضد التمرد حتى تأمين الدولة السودانية بالكامل.

وقال البرهان إن القوات المسلحة ماضية في دحر التمرد، ولن تتراجع عن هدفها في حماية البلاد واستعادة الاستقرار، مضيفا أن المعركة الدائرة الآن هي معركة الشعب السوداني بأكمله وليست معركة الجيش وحده.

وأشار إلى أن ما يحدث في الفاشر والجنينة والجزيرة لن يمر دون حساب، مؤكدا أن الدولة ستثأر للضحايا وتعمل على محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.

واختتم البرهان تصريحاته بالتأكيد على أن النصر حتمي، وأن السودان سيخرج من هذه الأزمة أكثر قوة وتماسكا بفضل تضحيات أبنائه ووحدة شعبه.

البرهان الشعب السوداني الدولة عبد الفتاح البرهان

