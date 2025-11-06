ضمن احتفالات انتصارات أكتوبر، 7 محاور رئيسية في ملتقى الهناجر الثقافي

18 حجم الخط

ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، يناقش قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، 7 محاور رئيسية فى ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر بعنوان "أكتوبر 73 عبور الإرادة وصناعة المستقبل"، وذلك فى السابعة من مساء يوم الأحد 9 نوفمبر الجاري بمركز الهناجر للفنون.

ملتقى الهناجر الثقافي

يأتى المحور الأول ليوضح كيف تجلت روح المصري القديم في صمود الجندي المصري خلال حرب أكتوبر 73 تلك الروح التى شيدت وبنت الأهرامات وحمت الوطن عبر العصور المصرية القديمة، والمحور الثاني للتعرف من خلاله على أوجه الشبه بين عبقرية التخطيط العسكري في معارك المصري القديم وعبقرية العسكرية المصرية فى عبور خط بارليف المنيع في نصر أكتوبر.

أما المحور الثالث، فهو يناقش إلى أى مدى نستطيع القول إن نصر أكتوبر كان امتدادا طبيعيا لعبقرية التخطيط المصري المتوارث منذ العصور المصرية القديمة، ويستعرض المحور الرابع كيف ساهم الشعب المصري بوحدته وصموده وإيمانه بتحويل أكتوبر 73 من معركة عسكرية إلى ملحمة وطنية شارك فيها الشعب والجيش معا.

ويوضح المحور الخامس كيف تجلت روح المصري من أعماق التاريخ لتعيد معنى الإنتماء والكرامة والسلام الذي لا يأتي إلا من موقع القوة كل هذا من ضفاف النهر إلى ضفاف القناة.

ويكشف المحور السادس عن دور المرأة المصرية فى انتصارات أكتوبر المجيدة سواء على الجبهة أو خلف الكواليس، أما المحور السابع فى الملتقى فهو يلقي الضوء على القوى الناعمة بكل روافدها المتعددة ودورها فى الوعي المجتمعي قبل وخلال وبعد انتصارات أكتوبر المجيدة.

و يتحدث فى الملتقى الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، واللواء محي نوح أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة ومن قادة قوات الصاعقة المصرية، واللواء الدكتور محمد الهمشري المتخصص فى الاستراتيجيات وإدارة الأزمات والمخاطر بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتورة أميرة جمال الأستاذ بكلية الطب جامعة قناة السويس وعضوة المجلس القومي للمرأة، والدكتور شحاتة غريب أستاذ القانون ونائب رئيس جامعة أسيوط سابقا، واللواء محمد ربيع مهندس الصواريخ المضادة للدبابات من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والدكتور أشرف عبد الرحمن رئيس قسم النقد الموسيقى بأكاديمية الفنون.

وتدير الملتقى الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الغنائية لأشهر الأغاني الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر، تقدمها فرقة شموع بقيادة الفنان "سعيد عثمان".

