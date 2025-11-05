وزير الإسكان يشيد بحصول أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي على 3 شهادات أيزو

18 حجم الخط

أشاد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحصول أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي على (3) شهادات أيزو في مجالات الجودة والسلامة والبيئة، وهي ISO 9001 في نظام إدارة الجودة،ISO 45001 فى نظام السلامة والصحة المهنية،ISO 14001 فى نظام الإدارة البيئية والتوافق البيئي.

وأكد وزير الإسكان أن الحصول على هذه الشهادات الدولية يمثل دفعة قوية نحو تحقيق مزيد من التميز المؤسسي والالتزام بمعايير الجودة العالمية، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ويُسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطبيق أحدث أنظمة الإدارة المتكاملة داخل أجهزتها، بما يواكب رؤية الدولة المصرية نحو التميز المؤسسي والتحول نحو الأداء الاحترافي في تقديم الخدمات العامة.

وقد أشادت الشركة المانحة لشهادات الأيزو بجهود العاملين بالجهاز وبمدى التزام الإدارة العليا بتطبيق معايير الجودة والسلامة والبيئة، وأن هذا النجاح يعكس ثقافة مؤسسية إيجابية تسعى إلى التطوير المستمر وتحسين بيئة العمل.

وتُعد أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي – بقطاعاته الثلاثة – من الأجهزة الرائدة التي حصلت على شهادات الأيزو خلال فترة تولي المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتصبح من أوائل المصالح الحكومية بمحافظة الإسكندرية التي تنجح في تطبيق أنظمة الإدارة العالمية والحصول على هذه الشهادات المرموقة.

وجاء هذا الإنجاز بفضل تكاتف جهود جميع العاملين بالأجهزة ومشاركتهم الفعالة في تنفيذ متطلبات أنظمة الجودة والسلامة والصحة المهنية والبيئة، وذلك بإشراف ومتابعة دقيقة من السادة رؤساء الأجهزة الثلاثة ونوابهم، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والعقارية، وأعضاء لجان المراجعة الداخلية، ولجان الجودة والسلامة والصحة المهنية.

