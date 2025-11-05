الأعلى للإعلام ودائرة الدعاية بالحزب الشيوعي الصيني وإدارة الإذاعة والتلفزيون يوقعون مذكرة تفاهم للتعاون

وقع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والوزيرة تساو شومين، نائبة وزير دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيسة إدارة الدولة للإذاعة والتلفزيون، مذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بجمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة السابعة لملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني العربي، المنعقد بمدينة تشونغتشينغ الصينية خلال الفترة من ٤ إلى ٦ نوفمبر الجاري.

أهداف مذكرة التفاهم

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التبادل والتعاون بين البلدين في قطاعي البث والإعلام المرئي والمسموع، من خلل أن يجري الطرفان تبادلات وحوارات فعّالة حول أفكار الحوكمة والسياسات التنظيمية في قطاعي البث والإعلام المرئي والمسموع، كذلك دعم مؤسسات الإنتاج التلفزيوني في كلا البلدين لاستكشاف التاريخ والموارد الثقافية للطرفين، والإنتاج المشترك لبرامج سمعية وبصرية متنوعة، بما في ذلك المسلسلات التلفزيونية والرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية، وغيرها، لتعزيز التبادل والتعلم المتبادل بين الحضارتين.

التعاون الإخباري بين مصر والصين

وكذلك إلى دعم هيئات البث ومؤسسات الإعلام السمعي والبصري الجديدة في كلا البلدين للتعاون في مجال التبادل الأخباري والبرامجي والتوزيع وتبادل الكوادر، وكذلك دعم البث وتكنولوجيا الوسائط السمعية والبصرية عبر الإنترنت والتعاون الصناعي، ويشجعان تطبيق التقنيات الحديثة، مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس، في قطاع الإعلام لخدمة متطلبات التقارب الإعلامي.

والتعاون بين الطرفان في تنمية المواهب، وينظمان معًا أنشطة تدريبية في إدارة الإعلام الإذاعي والتلفزيوني والسمعي والبصري، والتكنولوجيا، وصناعة المحتوى، وغيرها.

