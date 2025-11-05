احتفالية موسيقية فريدة بقصر المنيل في ذكرى 150 عاما على ميلاد مؤسسه

أعلنت جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل، عن عقد مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى والفنون يومى السبت والاحد 8، 9 نوفمبر المقبل، والذى يتواكب مع ذكرى مرور 150 عام على ميلاد الأمير محمد على مؤسس القصر التاريخى بجزيرة الروضة بالمنيل.

قصر الأمير محمد على

وقال الأمير عباس حلمى، رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المهرجان يعد الوحيد فى مصر والشرق الاوسط الذى يحتضن أرقى أنواع الموسيقى الكلاسيكية والشرقية تحت مظلة واحدة، مضيفا أن العرضين يهدفان إلى تعزيز الوعى الثقافى والفنى مع تقديم تجربة موسيقية فريدة للجمهور الى جانب الاحتفاء بالإرث التاريخي لقصر المنيل الذى يعكس عصرًا ذهبيًا من تاريخ مصر الحديث ويمثل جانبا من ريادتها الحضارية.

وأشار الى ان الطراز المعمارى المميز لقصر الأمير محمد على والذي يعد أحد أبرز القصور الملكية والذى أسسه الأمير محمد على توفيق (1875- 1955) ابن الخديوي محمد توفيق على ضفاف النيل، إحياءً للفنون الإسلامية وإجلالًا لها كما يُفيد النقش المحفور فوق المدخل الرئيسي للقصر.

مهرجان قصر المنيل للموسيقى الكلاسيكية

جدير بالذكر أن مهرجان قصر المنيل للموسيقى الكلاسيكية يساهم فى نشر احد الوان الابداع الجاد كما يشارك فى مساعى الارتقاء بالذوق العام وخلق جسور للتواصل الفنى مع مختلف دول العالم باعتباره الحدث النوعى الوحيد فى مصر والشرق الأوسط المتخصص فى الموسيقى الكلاسيكية والشرقية.

