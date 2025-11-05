الجمعة 07 نوفمبر 2025
سزا: لم تعد لدي أهداف موسيقية لأحققها

سزا، فيتو
سزا، فيتو
تحدثت المغنية الأمريكية سزا، عن تحقيقها جميع أهدافها، فيما يخص المجال الموسيقي.

وقالت سزا في تصريحات صحفية: "لم تعد لديّ أي أهداف، وهذا يبدو مُريعًا، لكن... لقد حققتُ بالفعل ألبومًا بلاتينيًا، لم أتوقع يومًا أن أصل إليه.. بعتُ عددًا كبيرًا من الأسطوانات الموسيقية، التقيتُ المغني الأسطوري بستيفي وندر، وبيونسيه، وعملتُ معها، وفرانك أوشن، زارا أمي وأبي كل هذه البلدان الرائعة لمشاهدتي على المسرح،  قدّمتُ عروضًا بيعت تذاكرها بالكامل، وشاركتُ في مهرجانات موسيقية".

هجوم وانتقادات للمغنية سولانا إيماني بعد مشاركتها في استعراض Super Bowl 

تعرضت المغنية وكاتبة الأغاني، سولانا إيماني روي الملقبة بـ سزا، مؤخرا لانتقادات وهجوم كبير من الجمهور، والصحافة الفنية في أمريكا، بعد اكتشاف أن ميكروفونها كان مغلقًا طوال أدائها في استعراض الـ Super Bowl.

وشاركت سولانا، بمقطع غنائي، خلال استعراض مباراة Super Bowl، بالتعاون مع المغني الرئيس للاستعراض، مغني الراب كندريك لمار.

كندرك لمار يحقق رقمًا قياسيًّا في مشاهدات الـ Super Bowl

في سياق متصل، حقق مغني الراب الشهير، كندرك لمار رقمًا قياسيًّا جديدًا، في مشاهدات الـ Super Bowl، بـ 133.5 مليون مشاهدة.

وتجاوز كندريك لمار، مشاهدات  مايكل جاكسون، في عرض  Super Bowl، والذي سجل 133.4 مليون مشاهد في عام 1993.

السوبر بول الأمريكي 

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأمريكية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.

