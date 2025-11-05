الأربعاء 05 نوفمبر 2025
منح أول رخصة جمركية كمركز توزيع بمواني مصر لشركة "ترانسكارجو إنترناشيونال" (صور)

حصلت شركة ترانسكارجو إنترناشيونال (Transcargo International - TCI)، العاملة بميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية، على أول رخصة جمركية للعمل كمركز توزيع داخل الموانئ المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي لخدمة التجارة البينية وتعزيز معدلات التداول التجاري، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومصلحة الجمارك المصرية.

 

وتُمكِّن هذه الرخصة الشركة من استيراد البضائع باسمها بصفتها الخازن وليس المالك للبضاعة، على أن يتم الاحتفاظ بها داخل الميناء لحين استكمال إجراءات الإفراج النهائي أو إعادة تصديرها إلى دول أخرى، بما يُسهم في تسريع دورة التداول وتقليل زمن الشحن.

ويُعد هذا الإجراء خطوة نوعية نحو جذب المصدرين الأجانب لاستخدام الموانئ المصرية كمراكز توزيع لبضائعهم إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصةً في ظل الموقع الجغرافي المتميز لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتمتع به من بنية تحتية ولوجستية متكاملة، الأمر الذي من شأنه استقطاب كميات ضخمة من البضائع التي لم تكن تتجه إلى مصر سابقًا.

خطوة مهمة ومحورية لتطوير الخدمات اللوجستية بموانئ قناة السويس

وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن حصول شركة ترانسكارجو إنترناشيونال على أول رخصة جمركية كمركز توزيع داخل الموانئ المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات اللوجستية بمواني اقتصادية قناة السويس، موضحًا أن هذا النوع من الرخص يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين وشركات الشحن والتوزيع العالمية لاستخدام موانئ الهيئة كمحور لتجميع وإعادة تصدير البضائع إلى مختلف الأسواق.

وأضاف وليد جمال الدين أن هذا التطور يعكس نجاح التعاون بين الهيئة ومصلحة الجمارك في تفعيل منظومة حديثة للتخزين والتداول، تتماشى مع المعايير الدولية وتدعم رؤية الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية تواصل جهودها لتقديم حوافز متكاملة للمستثمرين وتعزيز مكانة الموانئ التابعة لها كمراكز محورية على خطوط التجارة العالمية.

