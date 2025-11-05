10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، وذلك في أول زيارة رسمية لرئيس قيرغيزي إلى جمهورية مصر العربية.

وترصد فيتو أبرز المعلومات عن الجمهورية القيرغيزية

1- تقع قرغيزستان على امتداد الحدود الشرقية لمنطقة آسيا الوسطى ويحدها من الشمال كزاخستان ومن الجنوب الصين وطاجيكستان ومن الشرق الصين ومن الغرب أوزبكستان وتعد بلد جبلي، وهي من أكثر البلدان عرضة لهذه التغيرات المناخية

النزاع الروسي- الأوكراني

2- تعاني من تبعات النزاع الروسي- الأوكراني وحققت في الفترة الأخيرة استقرار سياسي وتطوير حالة اجتماعية واقتصادية مستمرة

3- عاصمتها بشكيك وثاني أصغر دول آسيا الوسطى الخمس وتبلغ مساحتها 198.500 ألف كلم2 منها 7100 كلم2 من المياه ويمتد طول حدود قرغيزستان مع الدول المجاورة -أوزبكستان- كزاخستان –طاجيكستان- الصين كما يبلغ عدد السكان تقريبا: 6 ملايين نسمة

4- تتشكل المجموعات العرقية من: قرغيز – أوزبك – روس - دونغان – أوغور - أوكرانيون

5- أقر قانون 2001 بجعل الروسية اللغة الرسمية الثانية للبلاد بجانب القرغيزية، والروسية هي لغة التخاطب الأساسية في الشؤون التجارية والدراسات العليا - يمثل الدين الإسلامي نسبة 80% - مسيحيون معظمهم روس أرثوذكس 16% - ديانات أخرى وطوائف 4%

6 - استقلت قرغيزستان عن الاتحاد السوفياتي 31 أغسطس1991 وينص دستورها الذي أقر في مايو 1993 على أنها دولة علمانية،وعلى الفصل بين سلطات الدولة الثلاث وبعد مظاهرات كبيرة طوال عامي 2005 و2006، تم تعديل الدستور ليحد من سلطات الرئيس في حل البرلمان.

بشكيك العاصمة

7- السلطة التنفيذية: تتكون من الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس للوزراء وأعطى التعديل الدستوري لعام 2006حزب الأغلبية حق ترشيح رئيس الوزراء والرئيس وحق المصادقة على الترشيح كما يترأس كل ولاية حاكم يعينه الرئيس في حين تعين الحكومة المركزية مديري المحافظات أما التجمعات القروية فيحكمها عمداء ومجالس يتم انتخابهم مباشرة.

8- السلطة التشريعية: تسمى المجلس الأعلى الذي يضم حاليا 75 عضوا ورفع التعديل الدستوري لعام 2006 العدد إلى 90 عضوا وجميعهم ينتخبون مباشرة لمدة خمس سنوات

9- تنقسم قرغيزستان إداريا إلى سبع ولايات وبلدية بشكيك العاصمة وتنقسم الولايات إلى محافظات ويعتمد اقتصاد قرغيزستان بنسبة كبيرة على الزراعة وتربية المواشي والخدمات.

10 - أصبحت قرغيزستان عام 1998 أول دولة في كومنولث الدول المستقلة تنال عضوية منظمة التجارة العالمية ومعظم تجارتها الخارجية تتمثل في بعض المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة والمنسوجات والقطن والملابس واللحوم، وتذهب إلى الإمارات العربية المتحدة وكزاخستان وروسيا في حين تستورد الآلات والمعدات الكهربائية والمنتجات الكيمياوية من الصين وألمانيا وإيطاليا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.