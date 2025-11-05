وزير الحرب الأمريكي يعلن ضربة عسكرية جديدة تستهدف قارب مهربين بالمحيط الهادئ (فيديو)

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة على سفينة لتهريب المخدرات في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل شخصين دون وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية..

وكتب هيجسيث على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفذت وزارة الحرب الأمريكية ضربة على سفينة تابعة لمنظمة مصنفة إرهابية".

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO).



Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known… pic.twitter.com/OsQuHrYLMp November 5, 2025



وأوضح هيجسيث عبر منصة "إكس" أن الاستخبارات الأمريكية أكدت تورط القارب في عمليات تهريب المخدرات، مشيرا إلى أنه كان يعبر مسارا معروفا للتهريب ويحمل مخدرات عند تنفيذ الضربة في المياه الدولية.

وجاءت هذه الضربة ضمن سلسلة عمليات عسكرية أمريكية تشمل نشر سفن حربية في منطقة الكاريبي وإرسال مقاتلات من طراز إف-35 إلى بورتوريكو، بهدف وقف تدفق المخدرات إلى الأراضي الأمريكية.

وأكد هيغسيث أن واشنطن ستواصل استهداف قوارب التهريب، قائلا: "سنعثر على كل قارب ينوي تهريب المخدرات إلى أمريكا وسنقضي عليه، فحماية الوطن هي أولويتنا القصوى".

يذكر أن العمليات الأمريكية الأخيرة في المنطقة أسفرت عن مقتل 67 شخصا على الأقل في أكثر من 15 غارة على قوارب مشتبه بها، مما أثار انتقادات من حكومات دول المنطقة.

