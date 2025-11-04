انطلاق مؤتمر حزب مستقبل وطن بالإسكندرية لدعم مرشحي القائمة الوطنية

انطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيرى الحاشد لدعم مرشحي القائمة والمقاعد الفردية لحزب مستقبل وطن والمقام بحديقة انطونيادس شرق المحافظة.

وذلك بحضور الدكتور سعيد عبد العزيز، النائب رزق راغب ضيف الله الأمين المساعد والمركزية، النائب أشرف رشاد عثمان، النائب محمد مصيلحى ومرشحى المقاعد الفردية والقائمة ولفيف من الأمناء النوعين والأقسام.

وخلال كلمته، أكد الدكتور سعيد عبدالعزيز أمين المحافظة، أن أمانة الحزب بالإسكندرية تعمل على مدار الساعة لدعم المرشحين وتوحيد الصفوف، مشيرًا إلى أن دعم القائمة الوطنية من أجل مصر ومرشحي مستقبل وطن هو دعم لاستقرار الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد أمين الحزب بالإسكندرية أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف والاصطفاف خلف الدولة المصرية، مشددًا على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة، قائلًا: “نحن نراهن على وعي أبناء العامرية والدخيلة وبرج العرب وجميع أهالى الإسكندرية جميعا بالنزول والمشاركة في الانتخابات المقبلة يوم ١٠ و١١ وأن تكون هذه الدائرة من الأعلى تصويتًا في الانتخابات المقبلة”.

النائب رزق راغب ضيف الله، الأمين العام المساعد للحزب وأمين شؤون القبائل العربية المركزية، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات للمساس بالأمن القومي المصري، مشيدًا بحكمة القيادة السياسية في إدارة هذا الملف.

وأكد رزق راغب ضيف الله، أن مشاركة المصريين واجب وطنى لدفع عجلة الاستقرار والتنمية ومواصلة النجاحات والنهضة التى يقوم بها الرئيس السيسى.

ودعا أهالي الإسكندرية إلى المشاركة المكثفة في انتخابات مجلس النواب المقبلة دعمًا لمسيرة الاستقرار والتنمية.

وكان قد توافد الآلاف من أهالى محافظة الإسكندرية مساء اليوم، على المؤتمر الجماهيرى الحاشد لدعم مرشحي القائمة والمقاعد الفردية لحزب مستقبل وطن والمقام بحديقة انطونيادس شرق المحافظة.

ورفع المشاركون الأعلام المصرية والصور الخاصة للمرشحين لدعم وتأييد مرشحي القائمة والمقاعد الفردية بحزب مستقبل وطن وسط أجواء حماسية وهتافات مؤيدة من الأهالي الذين أعلنوا دعمهم الكامل المرشحين وثقتهم في قدراتهم على تمثيلهم تحت قبة البرلمان.

وردد المشاركين الاغانى الوطنية وترديد الهتافات وهى "تحيا مصر تحيا مصر".

كما يشهد المؤتمر حضور الدكتور سعيد عبدالعزيز أمين الحزب بالإسكندرية، والنائب رزق راغب ضيف الله الأمين العام المساعد للحزب وأمين شؤون القبائل العربية المركزية، إلى جانب مرشحي القائمة الوطنية والفردي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وشهد المؤتمر تفاعلًا واسعًا من أهالي المحافظة استعدادا لانطلاق المؤتمر،الذين أعربوا عن تأييدهم الكامل لمرشحي القائمة والمقاعد الفردية لحزب مستقبل وطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.