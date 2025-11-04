افتتاح وتشغيل عدد من المباني الخدمية بقنا الجديدة

في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، وتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بمشرعات الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين، شهدت مدينة قنا الجديدة افتتاح مبنى تراخيص المرور الجديد بخدمات ذكية، وذلك بحضور قيادات من وزارة الداخلية وإدارة المرور، ورئيس جهاز المدينة.

وأوضح المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أنه تم تجهيز المبنى بأحدث الأنظمة الإلكترونية لتقديم خدمات المرور، بما يشمل: تسجيل المركبات - تجديد التراخيص - الفحص الفني الدوري - منظومة أمنية متكاملة تشمل كاميرات مراقبة ومداخل منظمة، كما تم تصميم المبنى ليتسع لأعداد كبيرة من المواطنين يوميًا، مع مراعاة معايير الراحة وسرعة الأداء.

وفي السياق ذاته، قام رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة برفقة الدكتور أحمد محمد الصادق وكيل وزارة الصحة بقنا، للقيام بزيارة تفقدية لمستشفى مدينة قنا الجديدة بسعة 175 سرير، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال التجهيز والتشغيل الرسمي.

جاءت الزيارة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية والتجهيزية بالمستشفى، والتأكد من جاهزية البنية التحتية والمرافق الطبية وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.

ومن جانبه أشاد وكيل وزارة الصحة بقنا بمستوى التنفيذ والتصميمات الحديثة للمستشفى، مؤكدًا أن هذا الصرح الطبي يمثل إضافة نوعية لمنظومة الصحة بمحافظة قنا، وسيسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات القائمة وتقديم خدمات طبية متكاملة لسكان مدينة قنا الجديدة والمناطق المجاورة.

