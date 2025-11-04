بالإنفوجراف، وزارة الإسكان تعلن تفاصيل تسليم شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع «سكن مصر» بمنطقة أرض المعارض – المنطقة الثالثة بمدينة القاهرة الجديدة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الثلاثاء 9/12/2025، وفقًا للمواعيد المقررة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا: "نعمل على تنفيذ الوحدات المتنوعة في مختلف المناطق وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة".

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التقديم والحصول على الوحدات، بجانب تقديم تجربة ميسرة ومنظمة أثناء استلام وحداتهم السكنية، مع تلافي أي ملاحظات قد تظهر خلال مراحل التسليم.



وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الثالثة )، حيث سيتم تسليم وحدات العمارة 19، يوم الثلاثاء 4/11/2025، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الخميس 6/11/2025، ووحدات العمارة 13، يوم الأحد 9/11/2025، ووحدات العمارة 16، يوم الثلاثاء 11/11/2025، ووحدات العمارة 15، يوم الخميس 13/11/2025، ووحدات العمارة 17 يوم الأحد 16/11/2025، ووحدات العمارة 10، يوم الثلاثاء 18/11/2025، ووحدات العمارة 14، يوم الخميس 20/11/2025.

وأضاف رشاد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 9 يوم الأحد 23/11/2025، ووحدات العمارة 11، يوم الثلاثاء 25/11/2025، ووحدات العمارة 12، يوم الخميس 27/11/2025، ووحدات العمارة 8 يوم الأحد 30/11/2025، ووحدات العمارة 6، يوم الإثنين 1/12/2025، ووحدات العمارة 7، يوم الثلاثاء 2/12/2025، ووحدات العمارة 5، يوم الأربعاء 3/12/2025، ووحدات العمارة 1، يوم الخميس 4/12/2025.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة 2، يوم الأحد 7/12/2025، ووحدات العمارة 4، يوم الإثنين 8/12/2025، ووحدات العمارة 3، يوم الثلاثاء 9/12/2025، مضيفًا أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

