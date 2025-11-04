الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة التزام الممولين بتوفير جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لضمان سرعة وسهولة إجراءات الرد.

ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة

وأوضحت المصلحة أن المأموريات الضريبية تلتزم باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة، على أن يتم مراجعتها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.

وفي حال تبين عدم اكتمال المستندات المقدمة، تقوم المأمورية بإخطار طالب الرد بالمستندات المطلوب استكمالها، على أن يقوم الممول بتقديمها خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار بالعلم.
 

وشددت المصلحة على أنه في حال عدم استيفاء المستندات خلال هذه المدة، سيتم رفض الطلب.

ودعت مصلحة الضرائب الممولين إلى الاطلاع على قائمة المستندات الداعمة لرد الضريبة، وكذلك على الأسئلة والأجوبة الخاصة بإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، من خلال الرابط التالي من هنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضرائب مصلحة الضرائب الضريبة على القيمة المضافة رد الضريبة على القيمة المضافة المأموريات الضريبية

الأكثر قراءة

الفيفا يعلن رسميا إيقاف القيد في الزمالك

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

انخفاض الأبيض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تحذير من وباء جديد يهدد البشرية، علماء ألمانيا يرصدون ظاهرة غامضة للفئران والخفافيش

يرمز لحب الجميع وليس الحبيب والحبيبة فقط، عيد الحب المصري وعلاقته بمصطفى أمين

قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من نور القرآن وصحيح السنة، كيف تحدث الإسلام عن الحب؟

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل اقتصادية قريبا

دعاء أول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية