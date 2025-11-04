الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هيثم عكري: انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الزراعي والاستثمار المشترك

هيثم عكري رئيس لجنة
هيثم عكري رئيس لجنة الزراعة بالجمعية اللبنانية لرجال الاعمال

قال هيثم عكري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين يعكس قوة العلاقات الثنائية واستعداد الجانبين للانتقال إلى مرحلة أعمق من التكامل الاقتصادي والتعاون الإنتاجي.

وأوضح عكري أن الاجتماعات الأخيرة تؤكد وجود إرادة سياسية واضحة لتحويل الروابط التاريخية بين مصر ولبنان إلى مشروعات تنموية واستثمارية ذات بعد استراتيجي، خصوصًا في مجالات الزراعة، التصنيع الغذائي، والأمن الغذائي المشترك، بما يدعم جهود البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية.

وأشار إلى أن زيارة الوزير اللبناني سامي سلام إلى القاهرة تأتي امتدادًا لحالة الزخم التي تشهدها العلاقات المصرية اللبنانية، في ضوء اللقاءات المتواصلة بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، مؤكدًا أن لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية تضع ضمن أولوياتها تعزيز الاستثمار الزراعي المشترك، وتبادل الخبرات، وتسهيل حركة السلع الزراعية عبر آليات عملية ومستدامة.

ولفت عكري إلى أن هذا التطور يأتي بعد لقاء الرئيس العماد جوزيف عون مع وفد الجمعية قبل شهور في بيروت، والذي تناول آنذاك سبل التعاون في مجالات التنمية الزراعية والتصنيع الغذائي والتكامل الاقتصادي، مؤكدًا أن اللقاء كان له أثر إيجابي في تمهيد الطريق لهذه المرحلة من التنسيق الحكومي والاقتصادي المشترك.

وقال رئيس لجنة الزراعة إن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات تنفيذية بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، من خلال مبادرات لتشجيع الاستثمارات الزراعية المشتركة وبرامج تدريبية للشباب ورواد الأعمال في مجالات الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، بما يعزز دور القطاع الخاص في دعم أهداف اللجنة العليا المشتركة وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيثم عكري رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مصر ولبنان الوزير اللبناني سامي سلام

الأكثر قراءة

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في قشر البياض

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يرمز لحب الجميع وليس الحبيب والحبيبة فقط، عيد الحب المصري وعلاقته بمصطفى أمين

قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة قمة ليفربول وريال مدريد

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل اقتصادية قريبا

دعاء أول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية