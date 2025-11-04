هيثم عكري: انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الزراعي والاستثمار المشترك

قال هيثم عكري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين يعكس قوة العلاقات الثنائية واستعداد الجانبين للانتقال إلى مرحلة أعمق من التكامل الاقتصادي والتعاون الإنتاجي.

وأوضح عكري أن الاجتماعات الأخيرة تؤكد وجود إرادة سياسية واضحة لتحويل الروابط التاريخية بين مصر ولبنان إلى مشروعات تنموية واستثمارية ذات بعد استراتيجي، خصوصًا في مجالات الزراعة، التصنيع الغذائي، والأمن الغذائي المشترك، بما يدعم جهود البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية.

وأشار إلى أن زيارة الوزير اللبناني سامي سلام إلى القاهرة تأتي امتدادًا لحالة الزخم التي تشهدها العلاقات المصرية اللبنانية، في ضوء اللقاءات المتواصلة بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، مؤكدًا أن لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية تضع ضمن أولوياتها تعزيز الاستثمار الزراعي المشترك، وتبادل الخبرات، وتسهيل حركة السلع الزراعية عبر آليات عملية ومستدامة.

ولفت عكري إلى أن هذا التطور يأتي بعد لقاء الرئيس العماد جوزيف عون مع وفد الجمعية قبل شهور في بيروت، والذي تناول آنذاك سبل التعاون في مجالات التنمية الزراعية والتصنيع الغذائي والتكامل الاقتصادي، مؤكدًا أن اللقاء كان له أثر إيجابي في تمهيد الطريق لهذه المرحلة من التنسيق الحكومي والاقتصادي المشترك.

وقال رئيس لجنة الزراعة إن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات تنفيذية بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، من خلال مبادرات لتشجيع الاستثمارات الزراعية المشتركة وبرامج تدريبية للشباب ورواد الأعمال في مجالات الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، بما يعزز دور القطاع الخاص في دعم أهداف اللجنة العليا المشتركة وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

