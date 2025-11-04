الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

محافظ بورسعيد ورئيس قصور الثقافة يناقشان آليات التطوير وتعزيز النشاط الإبداعي

رئيس قصور الثقافة
رئيس قصور الثقافة ومحافظ بورسعيد

التقى اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، لبحث سبل تطوير قصر ثقافة بورسعيد وتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية داخل المحافظة.

جاء اللقاء بحضور وسام العزوني، مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، والمخرج محمد الدسوقي، حيث جرى استعراض المقترحات الخاصة بتطوير قصر الثقافة من حيث البنية التحتية، وتحديث البرامج والأنشطة المقدمة للجمهور.

محافظ بورسعيد 

وأكد محافظ بورسعيد أن اللقاء يأتي في إطار دعم المجال الثقافي كأحد روافد التنمية المجتمعية الذي يسهم في بناء الوعي وتنمية الفكر والإبداع، موجها بضرورة تكثيف الأنشطة والفعاليات الثقافية خلال الفترة القادمة، وإتاحة الفرصة لمختلف الفئات العمرية للمشاركة في الفعاليات الفنية والأدبية والمسرحية بما يثري الحركة الثقافية داخل مدينة بورسعيد.

 

رئيس قصور الثقافة 

وأوضح اللواء خالد اللبان أن التنسيق مع محافظة بورسعيد يأتي ضمن خطة وزارة الثقافة لدعم وتطوير البنية الثقافية بالمحافظة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ خطوات عملية لتفعيل هذا التعاون من خلال برامج نوعية تهتم بالمواهب الشابة وتدعم المشاركة المجتمعية في مختلف الأنشطة الإبداعية.

