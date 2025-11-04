تدخل لفض مشاجرة، الاستماع لأقوال شهود العيان في مصرع عامل دليفري بأوسيم

تجري نيابة شمال الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع عامل دليفري طعنا بالسكين في مشاجرة بين طرفين بمنطقة بشتيل في أوسيم.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وعرض الجثة عليى الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

نشوب مشاجرة بين طرفين بأوسيم

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم بلاغا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال الشرطه لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي محمد، عامل دليفري، إثر إصابته بطعنة سكين.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين طرفين أمام أحد المحلات، وتدخل المجني عليه لفض المشاجرة ولقي مصرعه بطعنة سكين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف علي ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.