الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تقرير اللجنة الهندسية يفجر مفاجأة حول أسباب انهيار عقار روض الفرج

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

تسلمت  نيابة روض الفرج تقرير اللجنة الهندسية حول انهيار جزئي لعقار بدائرة القسم، وأسفر عن مصرع طفل وإصابة مسن، وكشف أن العقار لا يصلح للسكنى، وآيل للسقوط ومحمل على عروق خشبية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط جزء من منزل بشارع يسري خليل بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وعلى الفور صدرت توجيهات من اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بدفع سيارات الإنقاذ البري وقوات التدخل السريع إلى موقع الحادث.


وبالمعاينة والفحص، تبين أن الانهيار شمل سقوط ثلاث غرف بالطوابق الأول والثاني والثالث على الطابق الأرضي داخل عقار مكون من أربعة طوابق.

وتمكنت القوات من إنقاذ أحد المسنين كان تحت الأنقاض وهو على قيد الحياة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واستخراج جثة طفل من أسفل الأنقاض.

تم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وتعيين الخدمات اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض بالكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة روض الفرج غرفة عمليات الحماية المدنية قسم شرطة روض الفرج الإدارة العامة للحماية المدنية الإنقاذ البرى

مواد متعلقة

التحقيقات تكشف سبب انهيار عقار روض الفرج ومصرع طفل

أخبار الحوادث اليوم: الشرطة النسائية تتصدر المشهد في افتتاح المتحف المصرى الكبير.. انهيار عقار في روض الفرج.. وسقوط شبكة استغلال الأطفال في أعمال التسول

الأكثر قراءة

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في قشر البياض

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يرمز لحب الجميع وليس الحبيب والحبيبة فقط، عيد الحب المصري وعلاقته بمصطفى أمين

قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة قمة ليفربول وريال مدريد

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل اقتصادية قريبا

دعاء أول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية