أوقاف شمال سيناء تعقد 213 ندوة علمية بعنوان "توقير الكبير خلق إسلامي أصيل"

نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء أمس الإثنين، عددًا من الندوات العلمية بلغ (213) ندوة، توزعت على مختلف مراكز ومناطق محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لنشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع.

مبادرة “صحح مفاهيمك”

​جاءت هذه الندوات تحت عنوان: "توقير الكبير خلق إسلامي أصيل"، وذلك ضمن النشاط الدعوي والعلمي والتثقيفي المكثف الذي تضطلع به المديرية.

وهدفت هذه الفعالية الواسعة إلى ​ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية الأصيلة في المجتمع السيناوي، ​تعزيز روح الاحترام المتبادل بين الأجيال، ​التأكيد على أن توقير الكبير هو من شيم الإسلام ومظاهر الرقي الإيماني والاجتماعي،​المساهمة في بناء مجتمع متماسك تسوده المودة والرحمة والتراحم.

​

​أكد المحاضرون في حديثهم على أهمية هذا الخلق الإسلامي النبيل، مشيرين إلى النصوص الشرعية التي تحث على احترام المسن وتوقيره، وأن ذلك يعد علامة على الإيمان والتحضر، ​كما شددوا على أن رعاية كبار السن وتقديرهم واجب ديني واجتماعي، وله أثر إيجابي بالغ في تماسك الأسرة والمجتمع.



فن التعامل اللائق مع السائح

كما​ نفذت واعظات مديرية أوقاف شمال سيناء عددًا من الندوات التثقيفية الهامة بالمساجد، تناولت "فن التعامل اللائق مع السائح"، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المستمرة لترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، وضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".



​

​ركزت الندوات على الأهمية الدينية والوطنية لحسن معاملة ضيوف مصر من السائحين، حيث أكدت الواعظات على النقاط التالية: التأكيد على أن السائح هو ضيف مصر، ووجوب استقباله بالترحاب والاحترام وحسن المعاملة، التزامًا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تحث على إكرام الضيف، المعاملة الراقية والابتسامة الصادقة تعكسان الصورة الحقيقية لمصر كمهد للحضارات وموطن للكرم، وهي أفضل دعاية للبلاد،​ الأثر الإيجابي للسياحة على الاقتصاد الوطني وضرورة دعمها بالتعامل الحضاري، التحذير من أي ممارسات سلبية كاستغلال السائح أو إيذائه، مشددات على أن ذلك محرم شرعًا ويضر بسمعة الوطن.

​من جانبه، أشاد الشيخ محمود مرزوق، مدير المديرية، بالدور الفعّال الذي تقوم به الواعظات في نشر الوعي الصحيح وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة، مؤكدًا على أن هذه الندوات تأتي في صميم رسالة الوزارة لخدمة المجتمع، خاصة وأن شمال سيناء تعد بوابة سياحية هامة.

​وأشار إلى أن خطة عمل الواعظات والدعاة بالمديرية مستمرة لتغطية كافة القضايا التي تخدم المجتمع والوطن، بما يتماشى مع التوجهات العامة لوزارة الأوقاف لبناء وعي وطني رشيد.

