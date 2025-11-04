علي عادل مدير تصوير "المنبر": سعيد بدخولي مكتب شيخ الأزهر ونفحة رائعة سهلت عملية تصوير الفيلم

قال علي عادل مدير تصوير “المنبر”: “تحدثت مع مخرج الفيلم، وكنت مندهشًا ومتسائلًا كيف سنقدم تلك الرؤية الفنية، وسنحتاج إلى وقت وإمكانات وقمنا بعمل خطة وعمل معاينات”.

واستضاف الإعلامي د.عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس” على شاشة الحياة، صناع فيلم (المنبر) الفائز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي وهم “أحمد عبد العال” مخرج العمل، فداء الشندويلي الكاتب، ميدو عادل ممثل، الطفلة أميرة شقير.

فيلم المنبر

وأضاف علي عادل أن فكرة الانتقال بين الأزمنة والعصور والتاريخ تتطلب شكلًا مختلفًا من حيث التصوير وأن يكون بجودة عالية وبسرعةً، مشيرًا إلى أن الفيلم كانت به نفحة رائعة جعلت التصوير يتم بهذه السهولة رغم كل التحديات الكبيرة والتي منها التصوير في الأماكن الأثرية والموضوع كان صعب جدًّا ومرهق جدًّا.

وتابع: "الجميع كان سعيدًا ومبسوطًا جدًّا ودخلنا أماكن مستحيل أن ندخلها، ومنها مكتب شيخ الأزهر القديم والحديث، والجامع، وفكرة أن نصور في الأزهر والجامع كان صعبًا جدًّا ولكن هناك دعم كبير، وأردت أن أقدم شكلًا جديدًا لفيلم بهذه القيمة الإنسانية والوطنية وفخور بهذا الفيلم".

وأعرب مدير تصوير “المنبر”، فخره وسعادته بهذا العمل قائلًا: "سعيد وفخور أن لن يكون في تاريخي الفني عمل بعد الشكل الرائع والتاريخي".

يذكر أن "المنبر" فيلم تدور أحداثه عن مشايخ الأزهر الشريف، والفيلم من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته محمد عادل "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من أيتن عامر، وكمال أبو رية، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلى منبره العظيم.

