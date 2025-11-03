عالم الآثار الياباني يوشيمورا يزور شركة كنوز ويشيد بالعاملين فيها

استقبلت شركة كنوز مصر للمستنسخات الأثرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، عالم الآثار الياباني الشهير الدكتور يوشيمورا، أحد أبرز المتخصصين في الآثار المصرية وصاحب تاريخ طويل في أعمال البعثات العلمية بمنطقة الأهرامات.



افتتاح المتحف المصري الكبير

وحرص عالم الآثار الياباني الشهر علي توجيه رسالة تقدير إلى اللواء هشام شعراوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، ولجميع العاملين بها، عقب النجاح المبهر في تصميم وتنفيذ دعوات افتتاح المتحف المصري الكبير.

واصطحب اللواء هشام شعراوي الدكتور يوشيمورا في جولة داخل الشركة، حيث أبدى العالم الياباني إعجابه الشديد بجودة ودقة ما تنتجه الشركة من مستنسخات أثرية ومعايير التنفيذ التي تُحاكي القطع الأصلية، مشيرًا إلى أن هذا المستوى هو نتاج سنوات طويلة من الخبرة والاحتراف، وأن «كنوز مصر» باتت اسمًا يحمل مصداقية وثقة على المستوى الدولي في مجال صناعة المستنسخ الأثري.

تصميم وتنفيذ دعوة افتتاح المتحف المصري الكبير

وأكد يوشيمورا أن العاملين داخل الشركة يتمتعون بكفاءات عالية ومهارات فنية دقيقة، انعكست في ما قدموه من أعمال خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن تصميم وتنفيذ دعوة افتتاح المتحف المصري الكبير كان عملًا مبهرًا، ولاقى تقديرًا واسعًا في الأوساط المتخصصة، وأصبح نموذجًا مشرفًا لقدرات مصر في هذا القطاع الإبداعي الذي يجمع بين الفن والصناعة والتاريخ.

وأضاف أن هذا النجاح داخل «كنوز مصر» يعكس قدرة المصريين على اقتحام مجالات دقيقة وحساسة، وأن النتائج المتحققة على أرض الواقع تُعد رسالة قوية للعالم بأن مصر تنتج وتبتكر وتصنع بسواعد أبنائها وبناتها.

واختتم عالم الآثار الياباني حديثه بالتأكيد على أن الشركة تمثل نموذجًا رائدًا على مستوى المنطقة، وأن ما تقدمه من أعمال يرتقي إلى أعلى المعايير العالمية، ويُسهم في تعزيز الصورة الحضارية والثقافية لمصر، خاصة في ظل الحدث التاريخي الذي تم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.

