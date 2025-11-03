سفير الخرطوم لدى روسيا: يجب تسوية الصراع السوداني دون تدخل خارجي

قال سفير السودان في روسيا محمد سراج، اليوم الإثنين، إن تسوية الصراع بين السلطات السودانية وقوات الدعم السريع يجب أن تتم دون تدخل خارجي، معربا عن شكره لروسيا على موقفها الداعم لسيادة السودان.

سفير السودان لدى موسكو يؤكد على ضرورة تسوية الصراع داخليًا دون تدخل خارجي



وأضاف السفير السوداني: "لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، يجب أن يكون الحل سودانيا بحتا، دون تدخل خارجي، مع احترام سيادة السودان وسلامته الإقليمية".

وأوضح السفير أن المتمردين يتلقون مساعدة من الخارج، مشيرا بشكل خاص إلى أن "مرتزقة من كولومبيا وأوكرانيا وعدد من الدول الأخرى يقاتلون إلى جانبهم".

وشدد السفير على أن "أولئك الذين يتدخلون في الصراع في السودان ينتهكون قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

يأتي ذلك في أعقاب إعلان قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر عن سيطرتها على مقر الفرقة السادسة للمشاة في الجيش السوداني في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المستمر.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالا شرسا بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش النظامي، وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن القتال المستمر قد يؤدي إلى تفشي الأمراض وانهيار النظام الصحي في البلاد.

