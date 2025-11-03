الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سفير الخرطوم لدى روسيا: يجب تسوية الصراع السوداني دون تدخل خارجي

السفير السوداني لدى
السفير السوداني لدى روسيا، فيتو

قال سفير السودان في روسيا محمد سراج، اليوم الإثنين، إن  تسوية الصراع بين السلطات السودانية وقوات الدعم السريع يجب أن تتم دون تدخل خارجي، معربا عن شكره لروسيا على موقفها الداعم لسيادة السودان.

سفير السودان لدى موسكو يؤكد على ضرورة تسوية الصراع داخليًا دون تدخل خارجي
 

وأضاف السفير السوداني: "لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، يجب أن يكون الحل سودانيا بحتا، دون تدخل خارجي، مع احترام سيادة السودان وسلامته الإقليمية".

وأوضح السفير أن المتمردين يتلقون مساعدة من الخارج، مشيرا بشكل خاص إلى أن "مرتزقة من كولومبيا وأوكرانيا وعدد من الدول الأخرى يقاتلون إلى جانبهم".

وشدد السفير على أن "أولئك الذين يتدخلون في الصراع في السودان ينتهكون قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

يأتي ذلك في أعقاب إعلان قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر عن سيطرتها على مقر الفرقة السادسة للمشاة في الجيش السوداني في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المستمر.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالا شرسا بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش النظامي، وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن القتال المستمر قد يؤدي إلى تفشي الأمراض وانهيار النظام الصحي في البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السودان روسيا كولومبيا

مواد متعلقة

وزير الخارجية يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ترتيبات نشر قوات مصرية في الصومال وأزمة السودان

الأمم المتحدة: الحرب في ‎السودان مدمرة

الأكثر قراءة

الدحيل يكتسح شباب أهلي دبي برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة

انتظام حركة القطارات بالإسكندرية

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على محور المحمودية بالإسكندرية

قبل فتح أبوابه للزائرين، أسعار ومواعيد ورابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

تشكيل الهلال السعودي أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا

بالدليل من السنة النبوية، خطورة الغضب في الشريعة الإسلامية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، خطورة الغضب في الشريعة الإسلامية

هل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تجوز الصلاة على النبي أثناء اللعب على الهاتف؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads