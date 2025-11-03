أنغام تحقق نصف مليون مشاهدة بأغنيتها "اختلفنا فرقنا افترقنا" (فيديو)

حققت النجمة أنغام، نصف مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة “اختلفنا فرقنا افترقنا” والتي طرحتها قبل أيام قليلة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية اختلفنا فرقنا افترقنا

أغنية أنغام الجديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وميكس وماستر طارق مدكور.

كلمات أغنية اختلفنا فرقنا افترقنا

وتقول كلمات الأغنية:

إختلفنا.. ف افترقنا

إختلفنا.. عن زمان فرقنا ف افترقنا

كل واحد فينا راح لحاله واتفقنا

اننا خلاص مش لبعض خلص طريقنا

لا احنا اول ولا احنا آخر ناس بعدنا

و بتمشي الحياه.. بنعيش وبنعرف ونقابل

و بنضحك نسهر ونجامل..

مفيش قصة حب بتكمل

مفيش فينا ولا واحد كامل

انا بس ف اخر الليل بضعف

اول ما ابقى لوحدي انا بعرف

ان انا مش هنساك بالساهل

قالوا مابتقفش على حد الحياه وانا حياتي موقفتش

بس معشتش يوم زي ال عشته وانا معاك

في حاجات كتير راحت خلاص مع غيرك منفعتش

في نسخه مني مش بعيشها الا وانا وياك

هو قدرنا ولا اختيارنا ولا ال جري كان ايه

يا تري انت برضه بتحس زيي ولا انت عامل ايه

ولا الكلام عن الي فات مبقاش يفيدنا

لا احنا اول ولا احنا آخر ناس بعدنا

