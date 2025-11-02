الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الروسي يعلن إسقاط 22 طائرة مسيرة أوكرانية

مسيرات أوكرانية
مسيرات أوكرانية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات روسية خلال 5 ساعات.

 

الجيش الروسي يعلن إسقاط 22 طائرة مسيرة أوكرانية 
 

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الثاني من نوفمبر، من الساعة 15:00 حتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، تم اعتراض وتدمير 22 طائرة بدون طيار أوكرانية بواسطة وسائل الدفاع الجوي العاملة".

وأوضح البيان أن "14 طائرة مسيرة تم إسقاطها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأربع طائرات فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأربع طائرات فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش الروسي طائرة مسيرة موسكو

مواد متعلقة

الجيش الروسي يضم منظومة دفاع جوي فائقة التقنية لتعزيز قدراته

الأكثر قراءة

الدوري الممتاز، سيراميكا يتأخر بهدف أمام بتروجت في الشوط الأول

بمشاركة مرموش، مان سيتي يفوز على بورنموث 1/3 ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

الإفتاء توضح كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

إصابة خوان بيزيرا، الزمالك يحافظ علي تقدمه أمام طلائع الجيش بعد مرور نصف ساعة

الأهلي يبحث عن الهدف الأول أمام المصري بعد مرور 60 دقيقة

محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس جمهورية كرواتيا

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة

متى يصبح تحديد جنس المولود محرمًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

من تفسير محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة التكاثر وسبب نزولها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads