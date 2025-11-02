ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات روسية خلال 5 ساعات.

الجيش الروسي يعلن إسقاط 22 طائرة مسيرة أوكرانية



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الثاني من نوفمبر، من الساعة 15:00 حتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، تم اعتراض وتدمير 22 طائرة بدون طيار أوكرانية بواسطة وسائل الدفاع الجوي العاملة".

وأوضح البيان أن "14 طائرة مسيرة تم إسقاطها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأربع طائرات فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأربع طائرات فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.