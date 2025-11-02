الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

93.8 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع

البورصة
البورصة

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة  نسبة 93.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.6 % والعرب على 4.6 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 6.6 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 116.5 ملايين جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5 %و سجل العرب 5.3 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 9.428,7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 3.865,5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

تراجعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الأحد أولى جلسات الأسبوع. وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.761 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 38082 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 46869 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 17206 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4319 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12078 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 15863 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3932 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت معظم مؤشرات  البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، جلسة نهاية الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.769 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 47003 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17290 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4334 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12085 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 15908 نقاط، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3925 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان EGX35 EGX البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة الشريعة الإسلامية ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي

مواد متعلقة

267.3 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بسوق المال خلال أسبوع.. خبراء: الاستثمار في الأسهم وسيلة للتحوط.. ويحددون مطالب المستثمرين من رئيس البورصة الجديد

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

البورصة تخسر 32 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

أخبار الاقتصاد اليوم: هدوء نسبي لأسعار الذهب بالصاغة.. نجيب ساويرس يوجه رسالة للمواطنين بشأن الاستثمار بالذهب والعقارات.. رأس المال السوقي يربح 21 مليار جنيه بالبورصة

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بتعاملات اليوم، انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق، تراجع جديد فى أسعار الزيت العباد بالأسواق، وانخفاض جديد للدولار

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار..البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في الختام..البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الدولار واستقرار الذهب.. علب حلاوة المولد تبدأ من 98 جنيهًا.. توقعات بانخفاض 15% في سعر السلع الغذائية.. وطن الحديد يتراجع 2000 جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب في الصاغة.. مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع.. "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

الأكثر قراءة

إصابة خوان بيزيرا، الزمالك يحافظ علي تقدمه أمام طلائع الجيش بعد مرور نصف ساعة

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق قبل السوبر المصري

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

أول تعليق من آداب القاهرة على اختراق موقعها الرسمي

قبل السوبر المصري، الزمالك يتخطى طلائع الجيش بثلاثية ويتقدم لوصافة الدوري الممتاز

تحت أنظار مصطفى محمد، تعادل سلبي بين نانت وميتز في الشوط الأول

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يصبح تحديد جنس المولود محرمًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

من تفسير محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة التكاثر وسبب نزولها

هل يجوز إجراء عمليات التجميل شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية