رئيس مياه الشرب بالغربية يتابع إصلاح كسر مفاجئ بخط رئيسي في زفتى

تابع اللواء محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ميدانيًا أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بقطر 600 مم بمدينة زفتى يرافقه اللواء ضياء الدين عبد الحميد، رئيس المدينة.

وصرح رئيس مياه الشرب بـ الغربية أنه بالرغم من ضخامة القطر المتضرر، لم تشهد المدينة انقطاعًا في المياه، واقتصر التأثير على ضعف الضغوط في بعض المناطق فقط.

وأضاف رئيس مياه الشرب بـ الغربية أن أعمال الإصلاح تجرى على مدار الساعة بأيدي مهندسي وفنيي وعمال فرعى الشركة بزفتى والسنطة، مدعومين بالمعدات اللازمة وبتنسيق كامل مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، لضمان سرعة الإنجاز وتقليل التأثير على المواطنين.

وأكد رئيس مياه الشرب الغربية أن فرق الطوارئ تعمل بأقصى سرعة لإنهاء الإصلاحات في أقرب وقت ممكن، مشيدًا بجاهزية الفرق الفنية وتكامل الجهود بين الشركة والمحافظة، في مواجهة المواقف الطارئة، وضمان عودة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت.



