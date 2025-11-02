أنغام تحيي حفلا بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم

تحيي الفنانة أنغام أحدث حفلاتها الغنائية، اليوم، في باريس، على مسرح Le palais des congres de paris، حيث من المقرر أن تقدم باقة من أغانيها المتنوعة.

وكانت الشركة المنظمة لحفل أنغام في باريس كشفت عن أسعار التذاكر التي تبدأ من 50 يورو، لتصل إلى 438 يورو، ما يضمن فرصة للجماهير من مختلف الفئات لحضور الحفل المنتظر

وفي نفس السياق، حفل أنغام في موسم الرياض بنسخته السادسة، شهد إقبالًا غير مسبوق، حيث توافد أكثر من 100 ألف شخص على منصة حجز التذاكر لحفل أنغام، وهو ما فاق كافة التوقعات.

وأوضح الحساب الرسمي للجهة المنظمة أن هذا الإقبال الكبير دفعهم للتوضيح بأنهم لم يتمكنوا من توفير التذاكر للجميع، ولكنهم وعدوا بتقديم أمسية لا تُنسى تُليق بحب الجمهور الكبير.

وأضاف الحساب: "صوت مصر تكسر كل التوقعات وتغيّر مفهوم النجاح، بأكثر من 100 ألف عاشق ينتظرون فرصة الحجز لحفلها في موسم الرياض."

أما بالنسبة لحفل أنغام في الرياض، فقد تقرر أن يُقام في مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض يوم الخميس 6 نوفمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.