القوات المسلحة تفتتح فندقي "السلام" ببنها و6 أكتوبر

القوات المسلحة المصرية
قامت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة بافتتاح وتشغيل نادى وفندق بنها للقوات المسلحة، والذى روعى فى إنشائه إتباع أحدث التصميمات الهندسية والمعايير الفندقية، لتقديم خدمة راقية للزائرين من العسكريين والمدنيين، استكمالًا لمنظومة التطوير والتحديث التى تتبعها القوات المسلحة بكافة منشآتها الخدمية والفندقية، لتقديم أفضل مستويات الخدمة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

كما افتتحت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة نادى وفندق 6 أكتوبر السلام بعد تطويره، حيث شملت أعمال التطوير كافة المنشآت الخدمية والإدارية بالفندق، لتقديم خدمة متميزة لكافة المترددين.  

وخلال المراسم أكد اللواء أ ح أمجد محمـد عبد ربه مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين من العسكريين والمدنيين بكافة المنشآت الخدمية التابعة للقوات المسلحة مما يعزز من دورها فى خدمة المجتمع.

حضر مراسم الافتتاحين اللواء طيار أ.ح أيمن عباس مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

