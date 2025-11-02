الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للصحة (صور)

اجتماع المجلس الإقليمي
اجتماع المجلس الإقليمي للصحة بكفرالشيخ

ترأس اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الإقليمي للصحة، لبحث سبل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة ومقرر المجلس، وعدد من عمداء الكليات ومديري المستشفيات والقيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أن قطاع الصحة يمثل أولوية أولى ضمن خطط المحافظة التنموية، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الجامعة ومديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي وهيئة الإسعاف لتقديم خدمة طبية متميزة.

وأشار "عبدالمعطي" إلى أن المجلس الإقليمي للصحة يعد منصة تنسيقية رئيسية تجمع بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأداء وتحقيق الاستجابة الفورية للطوارئ الصحية، مؤكدًا حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات والخطط التي تضمن وصول أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة، وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات، وحسن معاملة المرضى، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق رضاء المواطنين وتوفير رعاية طبية آمنة وعادلة لأهالي كفرالشيخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ المجلس الإقليمي للصحة المنظومة الصحية تطوير المنظومة الصحية محافظ كفرالشيخ

مواد متعلقة

من القمح والزيتون إلى اللبن المخمر بالعسل، نص بردية فرعونية عن صحة المصريين

الأكثر قراءة

إصابة خوان بيزيرا، الزمالك يحافظ علي تقدمه أمام طلائع الجيش بعد مرور نصف ساعة

نيوكاسل يسقط أمام وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

اعرف سبب قوة وتناسق أجسام قدماء المصريين

عدي الدباغ يسجل هدف الزمالك الثالث أمام طلائع الجيش

بكاء خوان بيزيرا بعد إصابته خلال مواجهة الزمالك وطلائع الجيش (صور)

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما ضوابط ذهاب المرأة للطبيب؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

كيف دعا الإسلام إلى التعايش السلمي ونبذ العنف؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالحصول على ترقية فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية