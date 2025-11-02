محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للصحة (صور)

ترأس اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الإقليمي للصحة، لبحث سبل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة ومقرر المجلس، وعدد من عمداء الكليات ومديري المستشفيات والقيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أن قطاع الصحة يمثل أولوية أولى ضمن خطط المحافظة التنموية، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الجامعة ومديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي وهيئة الإسعاف لتقديم خدمة طبية متميزة.

وأشار "عبدالمعطي" إلى أن المجلس الإقليمي للصحة يعد منصة تنسيقية رئيسية تجمع بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأداء وتحقيق الاستجابة الفورية للطوارئ الصحية، مؤكدًا حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات والخطط التي تضمن وصول أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة، وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات، وحسن معاملة المرضى، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق رضاء المواطنين وتوفير رعاية طبية آمنة وعادلة لأهالي كفرالشيخ.

