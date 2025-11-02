الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 53 متهما في قضية خلية القطامية لـ 24 ديسمبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 53 متهما، فى القضية رقم 6693 لسنة 2024، جنايات القطامية، لجلسة 24 ديسمبر المقبل.

جاء في أمر الإحالة ان المتهمين في الفترة من عام 2013 وحتى 2024، تولوا قيادة جماعة إرهابية مسلحة الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين انضموا أيضا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدائرة الأولى إرهاب جنايات القطامية جماعة إرهابية مسلحة تعطيل أحكام الدستور والقانون

مواد متعلقة

إخلاء سبيل متهمين اثنين بنشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية

الأكثر قراءة

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

مصر للطيران تطلق حملة دعائية دولية غير مسبوقة للترويج للمتحف المصري الكبير

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

السيسي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط

استبعاد أحمد حمدي من قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالحصول على ترقية فى العمل

الإسكندرية تحفظ الود، حكايات عمة وخال سيدي إبراهيم الدسوقي

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن عمرو بن حرام تنبأ باستشهاده وكلمه الله بغير حجاب

المزيد
الجريدة الرسمية