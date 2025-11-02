تأجيل محاكمة رئيس حى شرق بالإسكندرية لجلسة الثلاثاء المقبل

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة، والمستشار محمد سعيد عبد الحميد، محاكمة "ح. ز. ا." رئيس مركز ومدينة المحلة سابقا ورئيس حي شرق، إلى جلسة الثلاثاء 4 نوفمبر الجاري، لحضور المتهم.

تعود تفاصيل القضية التي حملت رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، تبين من أوراق القضية، ضم اثنين متهمين؛ المتهم الأول "ح. ز. 53 سنة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية رئيس حى شرق الإسكندرية حاليا، والمتهم الثاني م. ا. هـ.، صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم محافظة الغربية.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول "ح. ز." بصفته موظفا عموميا، رئيس مجلس ومدينة المحلة الكبرى، التابعة لمحافظة الغربية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني "م. ا." مبلغ مائتي ألف جنيه، وأخذ منها مائة وأربعين ألفا، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات.

وتابعت التحقيقات: "المتهم الثاني م. ا. هـ." صاحب شركة مقاولات، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لمحاكمة المتهم.

وكان مأمورية بمديرية أمن الإسكندرية، قد نقلت رئيس حي شرق الإسكندرية، إلى مقر جهات التحقيق بالنيابة العامة، لتنفيذ إعادة الإجراءات فى الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد غيابيا في قضية رشوة.

وكان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام، قد تمكن من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدي محافظات الدلتا.

البداية كانت عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد "ح. ز. ا." رئيس حي شرق الإسكندرية، علي ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.

على الفور، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.