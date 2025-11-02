الأحد 02 نوفمبر 2025
الإسكان تبحث مع تحالف شركة المقاولون العرب تشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر

سيد اسماعيل نائب
سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي تحالف شركة المقاولون العرب مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

في مستهل اللقاء، أبدى مسئولو التحالف الاهتمام الكبير بالاستثمار في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر من خلال التعاون مع الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما قدَّم مسئولو التحالف عرضا توضيحيًا للتكنولوجيات الجديدة والنماذج والتصميمات المختلفة المستخدمة بالمحطات والمميزات الفنية المقدمة من التحالف.

وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع مسئولي التحالف فرص الاستثمار المتاحة من خلال الجهات التابعة للوزارة في ظل حرص الدولة المصرية على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بمجالات تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتي عام ٢٠٥٠.

وأشار نائب الوزير إلى أهمية عمل التحالف على توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية المستخدمة بمحطات تحلية مياه البحر ولاسيما صناعة الأغشية بأنواعها، مؤكدًا أن ملف توطين الصناعة يأتي على قمة أولويات الدولة المصرية والعمل الدؤوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المهمات الكهروميكانيكية للمحطات القائمة والجاري والمخطط تنفيذها، ومن ثم التصدير لدول الخليج وشمال إفريقيا.

وطالب نائب وزير الإسكان مسئولو الشركة القابضة بدراسة الحلول الفنية المقدمة من الشركة وعمل التنسيق اللازم لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لأفضل الحلول المتعلقة بتنفيذ محطات تحلية مياه البحر.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على دعم الوزارة الكامل لتشجيع تعزيز فرص الاستثمار بمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الجهات التابعة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

