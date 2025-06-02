الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في حدائق القبة

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث في أحد العقارات بمنطقة حدائق القبة، دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة سكنية بحدائق القبة

 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة حدائق القبة.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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