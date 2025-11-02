الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يواصل اليوم الحديث عن وجوه الإعجاز في قصة سيدنا يونس

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو

برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات  أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، يواصل ملتقى التفسير بالجامع الأزهر اليوم الأحد لقاء التفسير الأسبوعي بعنوان "مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن قصة سيدنا يونس" وذلك بحضور كل من: أ.د مصطفى إبراهيم، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر، وأ.د عبد الشافي أحمد علي، أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، ويدير الحوار أ. رضا عبد السلام، الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم.

فرصة مهمة للتفكر في آيات القرآن الكريم وتدبر معانية


وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إن هذا الملتقى يعد فرصة مهمة للتفكر في آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه، وفتح مجالات جديدة للبحث في الإعجاز، مضيفًا أن الملتقى سيساهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المشاركين والدعوة إلى التفكير العميق في النصوص الدينية.

 أهمية الإعجاز القرآني في تشكيل هوية الأمة الإسلامية


من جهته، أعرب الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، عن سعادته بانطلاق هذا الملتقى، مؤكدًا على أهمية الإعجاز القرآني في تشكيل هوية الأمة الإسلامية.


وقال مدير الجامع الأزهر: "إن الرواق الأزهري يسعى دائمًا إلى تقديم المعرفة التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم، وملتقى التفسير هو خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف"، لافتًا إلى أن الملتقى سيعقد بصفة دورية كل أحد، حيث يستضيف نخبة من العلماء والأساتذة المتخصصين، كما سيتم تخصيص وقت للأسئلة والنقاشات المفتوحة بين المشاركين، مما يتيح لهم فرصة التفاعل وتبادل الأفكار..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر إذاعة القرآن الكريم الدراسات الإسلامية الدراسات الإسلامية والعربية الدكتور عبد المنعم فؤاد القرآن الكريم آيات القرآن الكريم جامعة الأزهر شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر

مواد متعلقة

وسيلة لرفع الكربات، الجامع الأزهر يبين مكانة بر الوالدين في السنة المطهرة

المشرف على الأروقة العلمية يرافق وفد شباب مجلس الكنائس العالمي في جولة داخل الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: إفشاء أسرار البيوت على مواقع التواصل مصيبة كبرى

شروط ورابط التقديم، الجامع الأزهر يطلق مشروع مدرسة التلاوة المصرية

الأكثر قراءة

انخفاض الذرة وهذا سعر كريستال بعد موجة الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

محمد صلاح يزين تاريخ ليفربول برقم لم يحققه سوى أسطورتين، وحساب النادي: أمر لا يصدق

فتنة الأموال تهز بيت "إمبراطور الفن"، محكمة أزمير تتدخل لإنهاء أزمة إبراهيم تاتليسس مع ابنه

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

في حضرة ميسي، إنتر ميامي يسقط أمام ناشفيل ويواجه خطر الخروج من الأدوار الإقصائية (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض في الموز لأول مرة وارتفاع يكتب شهادة وفاة لـ"المانجو"

من منظور نقدي، ماذا قالت الدكتورة عزة هيكل عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

أشرف عليها ترامب بنفسه، الجيش الأمريكي ينفذ ضربة مميتة على سفينة قرب فنزويلا (فيديو)

خدمات

المزيد

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض في الموز لأول مرة وارتفاع يكتب شهادة وفاة لـ"المانجو"

تصل إلى المؤبد، عقوبة استخدام العنف لتوجيه الناخبين في ماراثون مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية