الأحد 02 نوفمبر 2025
اقتصاد

البنك الأهلي المصري يتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال شهر أكتوبر

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

تصدرت 6 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسيين / غير الرئيسيين حسب قيم التداول خلال شهر أكتوبر… وجاءت التفاصيل كالتالي: 

-البنك الأهلي المصري  بقيمة تداول بلغت 291.8 مليار جنيه. 
- سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 234 مليار جنيه. 
- بنك مصر بقيمة تداول بلغت 198 مليار جنيه. 
- البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 191 مليار جنيه. 
- التجاري وفا بنك ايجيبت بقيمة تداول بلغت  174 مليار جنيه. 
- ابو ظبي الأول مصر بقيمة تداول بلغت 170 مليار جنيه. 
 

 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت معظم  مؤشرات  البورصة المصرية بختام تعاملات  الخميس، جلسة نهاية الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.769 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"  

 ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 47003 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17290 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4334 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12085 نقطة، وانخفض   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 15908 نقاط، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3925 نقطة.

 

