أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. تعاون بين الاتصالات والمالية والسياحة للترويج للحضارة المصرية.. وتمويل دولي لتحويل المتحف الكبير إلى أول أيقونة بيئية
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
تعاون بين الاتصالات والمالية والسياحة للترويج للحضارة المصرية
أكد كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك وزير المالية استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الجهات المعنية للترويج للحضارة المصرية بالتزامن مع هذا الحدث التاريخي وهو افتتاح المتحف المصرى الكبير؛ من خلال إصدار عملات ذهبية وفضية وطوابع بريد تذكارية تُجسّد روعة هذا الصرح الثقافى الفريد الذي يُعد أحد أهم المتاحف العالمية.
المتحف المصري الكبير بوابة جديدة لجذب العملة الصعبة والسياحة الثقافية، خبيرة توضح
مع افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعتبر من أكبر المشاريع الثقافية والحضارية في العالم، تدخل مصر مرحلة جديدة في استثمار تاريخها العريق كقوة اقتصادية ناعمة تعزز من وجودها العالمي.
هل يمكن الاقتراض بضمان الأوعية الادخارية للقاصر في البنك الزراعي؟
يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول إمكانية الاقتراض بضمان الأوعية الادخارية للقاصر.
آخر تطورات سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية
شهد سعر الدينار البحريني استقرارًا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، خلال حركة تعاملات اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.
الوثيقة المصرية للتأمين على المتاحف، حماية شاملة للكنوز الوطنية
تُمثل المتاحف ذاكرة الإنسانية ومرآة تطور الحضارات عبر العصور، فهي ليست مجرد قاعات تضم مقتنيات أثرية وفنية، بل مؤسسات تحفظ هوية الأمم وتوثّق تاريخها. ومع تزايد التحديات والمخاطر — سواء كانت طبيعية أو بشرية أو رقمية — أصبح التأمين أداة رئيسية لضمان استدامة هذا التراث وحمايته من الفقد أو التلف.
وزير المالية: المتحف الكبير خطوة مؤثرة لتأكيد تنوع وقوة البيئة الاستثمارية بمصر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تكتب تاريخًا جديدًا لمصر والعالم، بافتتاح أكبر متحف فى العالم لحضارة واحدة، وهو «المتحف المصرى الكبير»، الذى يعد نموذجًا استثنائيًا للترويج السياحي والاستثماري والاقتصادي لمصر.
عملات وطوابع تذكارية تجسد عراقة المتحف المصري الكبير وفخامة افتتاحه
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الجهات المعنية للترويج للحضارة المصرية وتوثيق تراثنا العظيم بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير؛ من خلال إصدار عملات ذهبية وفضية وطوابع بريد تذكارية تُجسّد روعة هذا الصرح الثقافي الفريد الذي يُعد أحد أهم المتاحف العالمية
تمويل دولي لتحويل المتحف الكبير إلى أول أيقونة بيئية في إفريقيا والشرق الأوسط
تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يعد الأكبر على مستوى العالم، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وهيئة الجايكا اليابانية (JICA)، تمويلا لتنفيذ محطة الخلايا الشمسية للمتحف بإشراف وإدارة من مركز تحديث الصناعة، وذلك ليكون أول متحف أخضر في قارة إفريقيا والشرق الأوسط لاعتماده على الطاقة الشمسية، والتي شملت:
ارتفاع أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6114 جنيهًا
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بنحو 10 جنيهات خلال منتصف تعاملات، اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار في الأسواق.
