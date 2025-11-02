في ذكرى رحيله، الدكتور محمد المسير عالم حمل همّ الدعوة بعقل المفكر وقلب المربي

الدكتور محمد سيد أحمد المسير، الشهير بالعالم الجليل محمد المسير، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، وهو أشهر أبناء جيله من أساتذة العقيدة والفلسفة، ألف عشرات الكتب، ودرس الشيوعية ليرد على تابعيها فوضع كتاب آراء كارل ماركس والمجتمع الشيوعي فى ميزان الإسلام، له نظرية فى الحياء وأخرى فى السعادة، رحل فى مثل هذا اليوم 2 نوفمبر عام 2008 عن ستين عاما.



الدكتور محمد المسير كان يتمتع بالحياء التام إلى جانب العلم الغزير، وجهه كريم كان يشع بالإيمان، وكان يدعو إلى نشر الحياء، وعاش ينحاز للفضيلة، وكان بعيدًا في الوقت نفسه عن الهجوم على من يعارضون الفضيلة، وكان حريصا على أن يستخدم اللفظ العفيف حتى فيما تبدو عفة اللفظ بعيدة منه.

قسم العقيدة والفلسفة

ولد الدكتور محمد المسير عام 1948 في كفر طبلوها مركز تلا المنوفية، ونشأ في بيت أزهرى يضم علماء للدين، ورث العلم الدينى أبا عن جد، وأتم حفظ القرآن على يد والدته وهو في السابعة من عمره، تخرج من قسم العقيدة والفلسفة من كلية أصول الدين عام 1973.

أنهى الدكتور محمد المسير دراساته العليا مبكرا، فحصل على الدكتوراه في العقيدة والفلسفة في سن الثلاثين عام 1978 من كلية أصول الدين، وتواصل مع كثيرين من أعلام علماء عصره، وتدرج في السلك الجامعي حتى أصبح أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، وعضوا بالجمعية الفلسفية المصرية وقت أن كان الدكتور حمدى زقزوق رئيسا لها.

15 عاما فى الجامعات السعودية

اختارت جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة الدكتور محمد أحمد المسير أستاذا مشاركا في قسم الدراسات، واستاذا للعقيدة والأديان بجامعة أم القرى واستمر هناك اكثر من 15 عاما، وعندما عاد إلى مصر قام بالتدريس في كلية التربية جامعة قناة السويس، وكان مشرفا على دورات تدريب الأئمة وفى معهد الإذاعة والتليفزيون.

الدكتور محمد المسير

نظرا لإلمام الدكتور محمد المسير بالدراسات العديد اختير مستشارا لوزير الأوقاف، كما شارك فى عضوية لجنة اختيار القراء في الإذاعة والتلفزيون وفي عضوية لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومثل مصر فى كثير من المؤتمرات الإسلامية في الدول الإسلامية في آسيا مثل كازاخستان وطشقند وباكو وعشق أباد وتيرانا عاصمة ألبانيا أيضًا.

اذاعة برنامج عقيدة وعمل

كانت للدكتور محمد المسير إطلالة خاصة تجذب المستمع والمشاهد إليه، فشارك فى عدد من البرامج الدينية بالتليفزيون التى تناقش قضايا العصر منها: بريد الإسلام، عقيدة وعمل، رأى الدين.

حملة لنشر الحياء فى الشارع المصرى

كان الدكتور محمد المسير ـ رحمه الله ـ أول من قام بالنداء لإقامة حملة كبرى لنشر الحياء في الشارع المصرى من خلال مشروع قومى للأخلاق وقال في ذلك: إن الوضع في الشارع المصرى أصبح يؤرق الجميع من كثرة ما بدأ يطفو على السطح من تصرفات كانت تتوارى لكنها تحولت الآن إلى ظاهرة يجاهر بها العديد على مرأى ومسمع من الجميع، مؤكدا أن ما وصلنا إليه من تردي الأخلاق نذير بلاء للامة، وعلى كل مسلم أن يتصدى لها من باب إنكار المنكر تنفيذا لحديث النبى صلى الله عليه وسلم "من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" مطالبا بضرورة دعم مؤسسات المجتمع والجمعيات والهيئات التي عليها تولى آليات تنظيم الحملة.

ووضع الدكتور محمد المسير تصورا للحملة تتلخص في ضرورة وضع ميثاق شرف إعلامى يجرم أى تصرف غير أخلاقي، أو نشر أي فضائح تتعلق بزى المرأة مثلا مما يخدش الحياء أو يدعو إلى الإباحية والعري، أو ينشر تفاصيل الجرائم أمام المشاهدين خاصة النشء منهم، بعد أن أصبحت الفضائيات تقدم الجريمة بتفاصيلها الدقيقة وبأسلوب يدفع الشباب إلى الاقتداء بها خاصة في جرائم السرقة والتزوير، مع ضرورة الحفاظ على أعراض الناس.

شيخ الأزهر يشارك فى جنازته تقديرا له

رحل الدكتور محمد أحمد المسير فى مثل هذا اليوم عام 2008 بعد صراع مع مرض الكبد استمر لمدة عام، وقد استلزم إجراء جراحة عاجلة لزرع كبد توفي على إثرها، وشيعت جنازته في نفس اليوم من الجامع الأزهر فى حشد كبير من أساتذة وشيوخ الأزهر من زملائه وتلامذته ومحبيه، وحضرها الدكتور سيد طنطاوي ـــ وكان شيخا للأزهر ــ والدكتور أحمد الطيب ــ وكان رئيسا لجامعة الأزهر في ذلك الوقت ــ وحشد ضخم من أساتذة وشيوخ الأزهر، ودفن بقريته طبلولها مركز تلا بالمنوفية مسقط رأسه.

أخلاق الأسرة المصرية

قدم العالم الأزهري الدكتور محمد أحمد المسير أكثر من 40 مؤلفا خلال مشواره الأكاديمي ترجمت جميعها إلى اللغات الماليزية والأندونيسية، منها: الشفاعة في الإسلام، المدخل لدراسة الأديان، الرسول في رمضان، الحوار بين الجماعات الإسلامية، النبوة المحمدية، التمهيد فى دراسة العقيدة، أخلاق الأسرة المصرية، كارل ماركس والمجتمع الشيوعى فى ميزان الإسلام، الرسالة والرسل، الرسول والوحى.

