أخبار مصر

رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم أجمع

افتتاح المتحف المصري
افتتاح المتحف المصري الكبير
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح المتحف المصري الكبير كان عبارة عن حلم تمكنت مصر من تحقيقه لتقدمه كهدية لكل دول العالم.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يعقد بمقر المتحف المصري الكبير، أن فكرة المتحف المصري الكبير جاءت منذ 30 عاما، وبدأت الدولة المصرية في اتخاذ الدراسات الفنية وإعلان عن مسابقة معمارية لاختيار تصميم المتحف.

 

 

 

وأشار إلى أن مشروع المتحف المصري الكبير توقفت بسبب الأحداث التي مرت بها مصر، حتي جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال المشروع، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع آن ذاك كانت بسيطة جدا.

وأوضح أن تدشين مشروع المتحف المصري الكبير وانتهاء أعماله حدثت خلال السبع سنوات الماضية، مؤكدا أن مصر تقدم هدية للعالم كرمز للحضارة المصرية العريقة.

وقدم رئيس مجلس الوزراء الشكر الي الرعاة الذين قدموا كل الدعم لمشروع المتحف المصري الكبير.

