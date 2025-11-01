السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رسالة السيسي لضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ads

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير.

ووجه الرئيس السيسي رسالة بهذه المناسبة كالتالي:

“من أرض مصر الطيبة.. مهد الحضارة الإنسانية، اٌرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار، لنشهد سويًا افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، ويضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا، يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب.. 

أتمنى لكل الضيوف الاستمتاع بوقتهم في مصر بين رحاب الماضى والحاضر”.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس السيسي السيسي افتتاح المتحف المصري الكبير صور المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير سعر تذكرة المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

رسالة السيسي لضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

بدء وصول رؤساء ووفود العالم للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

أبو مازن: لن يحكم غزة إلا الفلسطينيون، مصر والأردن خاضا معركة شرسة لإجهاض التهجير، وهذه النقاط الـ 8 التي نناقشها مع الفصائل

يصل إلى 6 جنيهات، انخفاض مبشر في سعر الفراخ اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

محمود عباس يشيد بمواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

توقف توربينات سد النهضة يثير الجدل في إثيوبيا، والخبراء: منسوب البحيرة انخفض والبوابات مفتوحة

سعر الفاكهة اليوم السبت، ارتفاع 5 جنيهات في البرتقال والعنب المستورد يسجل 150 جنيها

عودة الموجة الحارة بالصعيد والقاهرة تسجل 29، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العطر في المنام وعلاقتها بسعة الرزق والبركة في المال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية