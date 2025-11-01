السبت 01 نوفمبر 2025
جلسة بين عبد الرؤوف ولاعبي الزمالك قبل المران لشرح برنامج التدريب ومطالبتهم بالتركيز

أحمد عبدالرؤوف
أحمد عبدالرؤوف

يعقد أحمد عبد الرؤوف المدرب العام لفريق الزمالك، جلسة مطوّلة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غدًا الأحد في الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد  الجلسة حديثًا تحفيزيًا من عبدالرؤوف للاعبين، حيث طالبهم بضرورة التركيز الكامل في المباراة المقبلة وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير بعد النتائج الأخيرة.

كما سيقوم المدرب العام بشرح برنامج التدريب والخطة الموضوعة للجهاز الفني استعدادًا للمواجهة المرتقبة، مع توضيح بعض الملاحظات الفنية لكل لاعب داخل الملعب.

الجريدة الرسمية