جلسة بين عبد الرؤوف ولاعبي الزمالك قبل المران لشرح برنامج التدريب ومطالبتهم بالتركيز

يعقد أحمد عبد الرؤوف المدرب العام لفريق الزمالك، جلسة مطوّلة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غدًا الأحد في الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة حديثًا تحفيزيًا من عبدالرؤوف للاعبين، حيث طالبهم بضرورة التركيز الكامل في المباراة المقبلة وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير بعد النتائج الأخيرة.

كما سيقوم المدرب العام بشرح برنامج التدريب والخطة الموضوعة للجهاز الفني استعدادًا للمواجهة المرتقبة، مع توضيح بعض الملاحظات الفنية لكل لاعب داخل الملعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.