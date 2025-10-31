جهاز مدينة 6 أكتوبر: استعدادات على قدم وساق لافتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر استمرار أعمال التطوير والإنارة في عدد من القطاعات الحيوية بالمدينة، بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بهذا الحدث العالمي المرتقب.

وأكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن الجهاز يعمل على مدار الساعة لتنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة شبكات وأعمدة الإنارة بمواصفات فنية عالية الجودة، تتناسب مع الطابع الجمالي والرمزي للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات الثقافية والسياحية على مستوى العالم.

وأضاف أن الأعمال تشمل تطوير منظومة الإنارة بالمحاور والطرق الرئيسية المؤدية للمتحف، وعلى رأسها محور ٢٦ يوليو، وصلة دهشور، وطريق الواحات، فضلًا عن الطرق الداخلية المؤدية إلى المناطق الفندقية والسياحية المحيطة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من نسب تنفيذ مرتفعة في أغلب المواقع المستهدفة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن خطة الإنارة تعتمد على استخدام كشافات LED حديثة موفرة للطاقة، ذات كفاءة إضاءة عالية، بما يضمن خفض استهلاك الطاقة،كما يجري تنفيذ أعمال صيانة ودهان الأعمدة وتوحيد ألوانها لتظهر المدينة في أبهى صورها تزامنًا مع الافتتاح الكبير.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة أمل لطفي، نائب رئيس الجهاز، أن الأعمال الجارية تستهدف رفع مستوى الإضاءة إلى ١٠٠٪؜ على جميع المحاور المؤدية للمتحف، بما يُبرز الملامح المعمارية المميزة للموقع ويُظهر جمال المدينة لزوارها من مختلف دول العالم.

وأكدت أن فرق العمل تواصل تنفيذ المهام الميدانية على مدار اليوم، مع تكثيف المتابعة اليومية لمعدلات الإنجاز، بالتنسيق مع إدارات صيانة الكهرباء والطرق، لضمان الجاهزية الكاملة قبل انطلاق الحدث التاريخي المنتظر.

كما أكد رئيس الجهاز، أن ما تشهده مدينة ٦ أكتوبر حاليًا من أعمال تطوير وإنارة وتجميل، يأتي ضمن رؤية الدولة لتقديم العاصمة السياحية الجديدة لمصر في أبهى صورة أمام ضيوفها من أنحاء العالم، مضيفًا: "أنوار أكتوبر ستُحاكي سطوع البدر في ليلة احتفال العالم بمصر وتاريخها العظيم".

