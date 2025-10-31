حلمت بيه وحسيت إنه هيموت، آمال ماهر تتحدث عن وفاة والدها

تحدثت الفنانة آمال ماهر عن الفترات الصعبة التي مرّت بها في حياتها، خاصة وفاة والدها، مشيرة إلى أن تلك التجربة كانت من أصعب اللحظات التي عاشتها.

وقالت آمال إنها استغرقت وقتًا طويلًا لاستعادة توازنها والعودة إلى نفسها من جديد بعد الصدمة الكبيرة التي تعرضت لها، مؤكدة أن الحزن على فقدان والدها كان له تأثير عميق على حياتها الشخصية والمهنية.

تحدثت الفنانة آمال ماهر عن الأيام الصعبة التي مرت بها، مشيرة إلى أنها لم تفقد والدها فقط، بل فقدت أيضًا عمّتها في عام 2016. وقالت آمال: "مرّت عليّ أيام صعبة جدًا، لأنني لم أفقد والدي فقط، بل فقدت عمتي أيضًا حلمت بوالدي حلمًا معينًا، وعندما استيقظت، تلقيت اتصالًا من شقيقي يخبرني أن والدي مريض ويحتاجني.

وتابعت: شعرت بصدمة شديدة وجريت إلى المنزل، ولم أتمكن من التنفس بسبب سرعة ضربات قلبي، عندما وصلت، اكتشفت أن والدي كان يعاني من تعب عادي، سألتهم عن الحلم الذي حلمت به، لكنهم لم يخبروني بتفاصيله، وبعد ذلك علمت أن الحلم كان يشير إلى وفاة والدي، قمت بالانعزال لمدة شهرين، ولم أكن أرد على أحد، وكان أصدقائي يزورني في البيت بسبب غيابي عن التواصل.

وتحدثت عن لحظة وفاة والدها، وقالت: في يوم 1 مارس تلقيت اتصالًا هاتفيًا وكأنني كنت أشعر أنني سأذهب إلى المستشفى، كان والدي في تلك الفترة بينام ويستيقظ، ولكن الشيء الذي لن أنساه أبدًا هو أنه لم يكن يتذكر أحدًا سوى أنا، لأن مرضه كان في مراحله المتأخرة، كان ينسى الكثير من الأشخاص، وتوفي والدي في أول يوم عيد، وكان شكله عند وفاته هو نفسه الشكل الذي حلمت به، وهو أمر ترك في نفسي أثرًا كبيرًا.

