الأنبا إيلاريون يرسم شمامسة جددا للخدمة في إيبارشية البحيرة

ترأس نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بشبراخيت، حيث تعد هذه الزيارة الرعوية هي الأولى لنيافته للكنيسة بعد تجليسه أسقفًا للإيبارشية.

عقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٤٤ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، وبعد انتهاء صلاة القداس الإلهي أُقيمت أمسية روحية قدم خلالها أبناء الكنيسة عدة فقرات متنوعة منها كورال التربية الكنسية، وكلمات الترحيب بنيافته.

ومن الجدير بالذكر انه قد حضر بعض من مسئولي مجلس مركز ومدينة شبراخيت، ومسؤولي الأمن، وذلك للترحيب بنيافته.

إيبارشية شبرا الخيمة تنظم أمسية ثقافية للكهنة

نظمت إيبارشية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، أمسية روحية ثقافية للآباء كهنة الإيبارشية، في مركز القديس مار مرقس للدراسات والعلوم الكنسية بشبرا الخيمة، بحضور نيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة.

حاضر في اللقاء نيافة الأنبا مرقس ونيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، وتناولا قوانين الديداخي، وهيبوليتس، وقوانين لائحة ٣٨ والرؤية الكتابية للمرأة والزواج.

