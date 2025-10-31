الجمعة 31 أكتوبر 2025
اقتصاد

87.5 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع

البورصة
البورصة

 سجلت تعاملات المصريين بالبورصة نسبة 87.5 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.5 % والعرب على 5 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 153.8 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 595.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.6 % وسجل العرب 5.3 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 5.435,7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 7.748,5 مليون جنيه، وذلك على الأسهم
المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

 وارتفعت معظم مؤشرات  البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الخميس، جلسة نهاية الأسبوع.وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.769 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"  

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 47003 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17290 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4334 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12085 نقطة، وانخفض   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 15908 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3925 نقطة.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

وكانت قد تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء الماضي وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.766 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 38229 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 47034 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 17273 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12079 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 15915 نقطة، فيما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3926 نقطة.

