حسن حمدي يُدلي بصوته فى انتخابات الأهلي (فيديو)

حرص حسن حمدي رئيس النادي الاهلي الأسبق على التواجد صباح اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة للإدلاء بصوته فى انتخابات القلعة الحمراء التى انطلقت فى التاسعة من صباح اليوم.

ونشرت قناة الأهلي عبر فيس بوك فيديو لحسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق أثناء الإدلاء بصوته فى انتخابات الأحمر.

وحرصت إدارة النادي الأهلي على اتخاذ عدد من الترتيبات للتيسير على أعضاء الجمعية العمومية خلال انتخابات مجلس الإدارة اليوم الجمعة، وذلك في إطار حرص النادي على توفير أقصى درجات الراحة للأعضاء أثناء مشاركتهم في العملية الانتخابية.

تضمنت الترتيبات استئجار جراجات المعلمين، وجراج المحافظة بجوار النادي الأهلي «حي غرب» وجراج عمر مكرم؛ لتخفيف الضغط المروري في محيط النادي، وتوفير أماكن انتظار آمنة ومناسبة لأعضاء الجمعية العمومية أثناء الانتخابات.

وخصصت الإدارة أيضًا سيارات لنقل الأعضاء من جراج عمر مكرم إلى مقر النادي بالجزيرة؛ لضمان سهولة الوصول ومنع الازدحام، بما يتيح للأعضاء أداء واجبهم الانتخابي.

