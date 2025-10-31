80 هيئة شبابية ورياضية بالجيزة تستعد لبث حفل افتتاح المتحف الكبير

بدأت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بقيادة الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة، تنفيذ خطة شاملة داخل 80 هيئة شبابية ورياضية، استعدادًا لبث حفل افتتاح المتحف المصري الكبير عبر شاشات العرض داخل المراكز والأندية لمتابعة الافتتاح.

واستكملت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة جميع استعداداتها داخل الهيئات المشاركة، والتي تشمل تزيين المقرات بالأعلام والأغاني الوطنية، إلى جانب تنظيم فقرات فنية والرسم على وجوه الأطفال في أجواء احتفالية تعكس فرحة المصريين بهذا الحدث الذي يبرز عظمة تاريخهم وحضارتهم الفريدة.

كما تتضمن الفعاليات مشاركة فرق الجوالة والكشافة والكيانات الشبابية في أعمال تطوعية وتنظيمية، بما يعزز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب، ويبرز الدور الوطني لمراكز الشباب في مواكبة الأحداث القومية الكبرى.

وفي إطار الخطة الإعلامية، كانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قد أطلقت خلال الأيام الماضية حملة ترويجية على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت فيديوهات تعريفية للنشء باللغتين العربية والإنجليزية كما شارك فيها مراكز التخاطب لذوي الهمم التابعة لمراكز الشباب، للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير وتسليط الضوء على قيمته الحضارية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الوعي الجماهيري محليًا وعالميًا.

