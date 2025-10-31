الجمعة 31 أكتوبر 2025
وحدة إخراج أخرى لمسلسل اللعبة وإعادة مشاهد خاصة لهشام ماجد

هشام ماجد
هشام ماجد

قرر المخرج معتز التوني إنشاء وحدة إخراج ثانية لمسلسل اللعبة لتصوير بعض المشاهد الخارجية للعمل في القاهرة،بسبب سفر فريق العمل لخارج مصر.

كما سيتم إعادة تصوير عدد من المشاهد الخاصة ببطل العمل هشام ماجد، بدولة بيروت.

ويفصل صناع الجزء الخامس من مسلسل “اللعبة” عن الانتهاء من تصويره قرابة الشهر، حيث يواصل أبطال العمل التصوير تحت قيادة المخرج معتز التوني.  

الجزء الجديد من العمل مليء بالمفاجآت، فمن المقرر أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم أشرف عبد الباقي ومحمد محيي، إلى جانب مشاركة نخبة كبيرة من الفنانين. 

المسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول.

 وحققت الأجزاء السابقة نجاحًا لافتًا عند عرضها على منصة "شاهد". 

الجريدة الرسمية