توافد آلاف المواطنين على ساحة المسجد الإبراهيمي للاحتفال بمولد الدسوقي (صور)

توافد آلاف المواطنين من أبناء محافظة كفرالشيخ والمحافظات المجاورة وعدد من الدول العربية على ساحة ومسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، للمشاركة في احتفال الليلة الختامية اليوم الخميس 30 أكتوبر.

وأكد رئيس مدينة دسوق، جمال ساطور، أن ساحة المسجد الإبراهيمي تمثل قيمة روحية وثقافية واقتصادية كبرى، لافتًا إلى أن مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي يُعد من أشهر المساجد في مصر والعالم الإسلامي، حيث يقصده مريدوه من مختلف المحافظات، إضافة إلى زائرين من الدول العربية، لما يمثله من مكانة دينية بارزة في التراث الصوفي المصري، مشيرا إلى أن الاحتفال بالمولد لا يقتصر على الطقوس الدينية فحسب بل يمتد أثره ليشمل الحركة التجارية والسياحية بمدينة دسوق، إذ تنتعش الأسواق وتزدهر حركة البيع والشراء وتنتعش المهن والحرف اليدوية المرتبطة بالمناسبات الشعبية.

ومن المقرر أن يختتم فعاليات المولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، في الليلة الختامية التي تشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا من مريدي وأتباع الطرق الصوفية من مختلف محافظات الجمهورية.

ويُحيي الحفل الختامي المنشد الديني الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين، الذي يقدم باقة من الأناشيد والمدائح التي تمجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأولياء الله الصالحين، بمشاركة فرق الإنشاد الديني وعدد من المنشدين الشباب.

