معتز سكر: نسعى لدعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية

أكدت المهندسة منى حلمي، مدير عام البرامج والمواصفات بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو أحد أبرز أولويات عمل الحكومة المصرية، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لزيادة التشغيل ودفع حركة النمو.

وأشارت إلى "حلمي"، جهود الدولة لتوفير التدريب المهني خاصة في مجال صناعة الملابس الجاهزة، كخطوة أساسية نحو ربط التعليم بسوق العمل وزيادة مهارات الطلاب والخريجين وتوفير كوادر فنية مؤهلة لأصحاب الأعمال، وبما يتماشى مع دور مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني كأحد الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

أكد معتز سكر، المدير العام لشركة "سكر مكة" لماكينات الخياطة، على استراتيجية الشركة لتوفير أحدث التكنولوجيات للسوق المصرية ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج خاصة مع وجود نظم خياطة متطورة بها بالإضافة إلى وجود محرك "semi dry" يكفل استمرار الإنتاج دون أعطال حتى في حالات تراكم الوبريات أو الزيوت، الأمر الذي يمكن مصانع الملابس الجاهزة من التعامل مع مختلف أنواع الأقمشة وزيادة كفاءة الإنتاج واستمرار تقديم منتجات عالية الجودة، الأمر الذي من شأنه دعم الإنتاج المحلي من الملابس الجاهزة وفق أحدث معايير الإنتاج العالمية.

وأشار إلى طرح أحدث آلات الإنتاج باستخدام الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة جاك الصينية بما يمثل نقلة نوعية كبيرة في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تنعكس بالإيجاب على دعم الصناعة المصرية بالتكنولوجيا المتقدمة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال الجمع بين الابتكار العالمي والخبرة المحلية، وتمكين القطاع الصناعي المصري من تحقيق طفرة حقيقية في الأداء والإنتاج.

