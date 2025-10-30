تفاصيل جديدة في واقعة مقتل طالب بمنشأة القناطر والنيابة تصدر 5 قرارات عاجلة

طلبت نيابة الجيزة تقرير الطب الشرعي وتشريح جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي، عثر عليه بعد تغيبه بإحدى قرى منشأة القناطر، حيث اختفى عقب خروجه متوجها للمدرسة، وخلال البحث عنه تم العثور على جثته داخل حظيرة بالقرية مخنوقا.

استمعت جهات التحقيق لأقوال أفراد من أسرة الطالب، الذين أكدوا أنه خرج من المنزل متجها إلى المدرسة، إلا أنه اختفى عقب ذلك، وبعد البحث عنه، تم العثور على جثته داخل الحظيرة.

وطلبت النيابة استدعاء شهود العيان حول الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.



تفاصيل العثور على جثة طالب بمنشأة القناطر

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طالب بإحدى قرى منشأة القناطر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي مخنوقا داخل حظيرة بالقرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.